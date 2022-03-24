Бюджет Гродненской области в январе-феврале 2022 года пополняли 15,8 тысячи организаций, 28,6 тысячи индивидуальных предпринимателей и 387,0 тысяч физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в консолидированный бюджет области за январь-февраль поступило 382,7 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 86,8 млн рублей, местные бюджеты – 295,9 млн рублей.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 93,6%, или 358,2 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 16,9 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 7,5 млн рублей, что составляет 4,4% и 2,0% поступлений соответственно.