Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 и инфраструктурный оператор beCloud начали расширять 4G-сеть в Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, после завершения первого этапа работ высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE стал доступен на 55% территории региона, охватив более 1200 населенных пунктов.

В ходе реализации проекта по расширению сети на Брестчине уже запущено более 100 базовых станций, работающих в частотном диапазоне 800 МГц. В ближайшее время их количество превысит 300.

Масштабнее всего сеть 4G удалось развернуть в Жабинковском, Ивановском и Каменецком районах – в каждом из них связью по технологии LTE обеспечено более 80% территории. При этом в Каменецком районе зона покрытия увеличилась более чем в 12 раз, а число жителей, получивших доступ к связи четвертого поколения, выросло в 3,5 раза.

Лидером по количеству проживающего в зоне действия 4G-сети населения является Жабинковский район – здесь доступ к ней есть у 99,9% жителей. За ним следуют Ивановский (98,8%), Барановичский (98,2%) и Брестский (97,6%) районы.

Связью по стандарту 4G смогут пользоваться те абоненты А1, чьи SIM-карты и мобильные устройства поддерживают данную технологию. Проверить готовность устройства к работе в новой сети можно в меню «Настройки», выбрав соответствующие параметры – 3G/4G или LTE. При этом на экране появится обозначение, которое подтверждает возможность пользоваться услугой передачи данных в сети 4G.

Проверить, поддерживает ли SIM-карта сеть 4G, абоненты A1 могут с помощью бесплатного USSD-запроса *181#вызов. В случае, если SIM-карта устарела, ее можно бесплатно заменить в любом магазине компании или дилерских центрах.

Брестская область стала пятым регионом Беларуси, где реализован проект по расширению зоны покрытия связи четвертого поколения для абонентов А1. До этого аналогичные работы были проведены в Гомельской, Могилевской, Витебской и Минской областях. После завершения работ на Брестчине территория 4G-покрытия Беларуси увеличится до 67%.