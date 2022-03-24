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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ И СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ - МИНЭКОНОМИКИ


13:42 24.03.2022

Государство будет поддерживать и создавать условия для развития производственной кооперации в рамках импортозамещения. Об этом заявила 23 марта 2022 года директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, выступая с докладом на пленарном заседании IVРеспубликанского делового форума «Развитие предпринимательства в Беларуси: консолидация, стратегия и тактика», организованного в рамках Белорусской недели предпринимательства.

Как отметила Ольга Русинович, в текущих условиях бизнесу необходимо более активно участвовать в государственных программах импортозамещения.

«Из-за санкционных ограничений уходят с рынка иностранные поставщики комплектующих, узлов, деталей и прочей продукции. Тем самым для наших малых производителей открываются ниши для кооперации с крупными организациями. Популяризация этих возможностей уже ведется по нескольким каналам», - сказала она.

Во-первых, по ее словам, через оперативный контактный центр, который функционирует в формате 24/7 на базе Национального агентства инвестиций и приватизации.

Во-вторых, путем продвижения общереспубликанского информационного ресурса субконтрактации, который создан Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Здесь представлены реестры заказов продукции «промышленных гигантов», которые мог бы освоить малый и средни бизнес.

В-третьих, в рамках выездных мероприятий с бизнесом в регионах. Мы планируем на первом этапе охватить рабочими поездками города 80 «плюс», где есть явный потенциал для развития производств.

«Но одних усилий Департамента по предпринимательству, Фонда поддержки предпринимателей, Банка развития недостаточно. Надо действовать широким фронтом. Необходимо активное участие бизнес-союзов, местной власти и отраслевых органов в информационном пиаре выгод и преимуществ участия в кооперационных цепочках. Государство твердо намерено поддерживать и создавать условия для развития такого сотрудничества», – подчеркнула директор Департамента по предпринимательству, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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