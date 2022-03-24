В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси рассказали про особенности вывоза отдельных видов промтоваров.

В ведомстве напомнили, что с 23 марта 2022 года вступило в силу постановление правительства от 19 марта 2022 г. № 147 «О введении запрета на вывоз отдельных видов промышленных товаров».

Постановление № 147 устанавливает запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (товары), а также за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (таможенные процедуры).

Пунктом 3 постановления № 147 предусмотрен ряд изъятий, в соответствии с которыми товары могут быть вывезены как в государства члены ЕАЭС, так и в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС.

В том числе товары могут быть вывезены в государства-члены ЕАЭС и в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, при наличии следующих документов:

сертификата о происхождении товара (сертификат) формы СТ-1 либо сертификата иной формы (СТ-2, СТ-3, EAV, «А», общей формы), подтверждающего белорусское или российское происхождение товара, либо заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь или Российской Федерации. При этом сведения о сертификате формы СТ-1 подлежат указанию в графе 44 декларации на товары под кодом 06011, сертификате формы СТ-2 – под кодом 06017, сертификате формы СТ-3 – под кодом 06019, сертификате формы EAV – под кодом 06018, сертификате формы «A» – под кодом 06013, сертификате общей формы – под кодом 06014, об акте экспертизы – под кодом 01211 либо 01231 (для документа, выдаваемого в Российской Федерации);

при наличии разовой лицензии, выдаваемой Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом), лицензия указывается под кодом 01211 в графе 44 декларации на товары.

При наличии в таможенном органе информации республиканских органов государственного управления или иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов (Минского горисполкома) либо администрации свободной (особой) экономической зоны, направленной ГТК, товары могут быть помещены под таможенные процедуры с целью их вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС. При этом такой документ подлежит указанию в графе 44 декларации на товары под кодом 01211.

Вышеперечисленные документы в соответствии с пунктом 5 постановления № 147 подлежат представлению в таможенный орган при помещении под таможенные процедуры. Вместе с тем, учитывая подпункт 2) пункта 2 статьи 92 Таможенного кодекса ЕАЭС, контроль данных документов осуществляется также при выдаче разрешения на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС в Беларуси.