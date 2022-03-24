ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО ГОСАТОМНАДЗОРА ПРОВЕДЕТ 28 МАРТА ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ

13:20 24.03.2022 28 марта 2022 года начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Ольга Луговская проведет прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, задать вопросы можно будет с 9:00 до 11:00 по номеру телефона (017) 374-06-08.