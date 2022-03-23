В январе-феврале 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 1,5 млн тонн грузов, или 138,9% к январю-февралю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 237,9 млн. тонно-километров, или 109,6% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2022 г. воспользовалось 24 млн человек, или 95,2% к аналогичному периоду 2021 года.

Пассажирооборот составил 175,9 млн пассажиро-километров, или 94,6% к уровню января-февраля 2021 г.