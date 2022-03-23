Подготовлен масштабный документ по совершенствованию социально-экономической политики Беларуси. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко 23 марта 2022 г. на заседании президиума Совета министров.

"Вводимые коллективным Западом запреты и ограничения имеют тенденцию к усилению. Уже почти месяц мы вынуждены работать в условиях новой реальности, постепенной экономической блокады коллективным Западом нашей страны и нашего основного союзника и внешнеторгового партнера - РФ. Важно максимально оперативно адаптироваться к работе в новых условиях, смягчить удар по экономике и минимизировать ущерб", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что правительство перешло в мобилизационный режим работы. Ежедневно работает оперативно-ситуационный штаб, где рассматриваются возникающие вопросы, вырабатываются решения, которые затем реализуются в форме нормативных правовых актов и поручений.

"Вырабатываются и комплексные системные меры. В целях оперативности мы их разбиваем на пакеты по мере готовности. Как вы знаете, уже принят указ №93 о поддержке экономики. Минфин разворачивает план его реализации с каскадированием мероприятий.", - отметил премьер-министр.