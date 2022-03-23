В январе-феврале 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 3 563,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января-февраля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 118,7%, в обрабатывающей промышленности – 105,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 117,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,6%.