|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОСТАВИЛ 4,3%
12:17 24.03.2022
В январе-феврале 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 3 563,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января-февраля 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 118,7%, в обрабатывающей промышленности – 105,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 117,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,6%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2022
Курсы в банках
на 24.03.2022
Конвертация в банках
на 24.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте