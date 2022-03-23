На Минском автомобильном заводе прошло совещание с субъектами товаропроводящей сети МАЗ в Российской Федерации с участием генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерия Иванковича, руководителей коммерческих и конструкторских служб, а также служб работы с поставщиками.

Как сообщает пресс-служба автозавода, во время совещания представители субъектов товаропроводящей сети обсудили с руководством предприятия итоги 2021 года и наметили планы на 2022 год.

На встрече с дилерами выступил коммерческий директор Минского автомобильного завода Сергей Шуляк, который отметил, что основным рынком сбыта продукции МАЗ был и остается рынок Российской Федерации. Так, за 2021 год здесь было реализовано более 57% грузовой техники МАЗ и более 50% пассажирской техники. В планах на 2022 год – увеличить долю на этом рынке.

Генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович подчеркнул, что, несмотря на условия наступившей новой реальности, МАЗу удалось проработать основные направления работы с поставщиками, что позволит реализовать все заказы в полном объеме. Одним из инструментов по обеспечению пакета заказов станет формирование свободного склада у официального дистрибьютора Минского автомобильного завода в Российской Федерации ООО «МАЗ-РУС». Такой склад даст возможность дилерам Минского автозавода оперативно реализовывать технику конечному потребителю.

Директор по закупкам Минского автомобильного завода Евгений Захаров во время своего выступления рассказал о проработанных логистических цепочках поставок комплектующих, которые используются при производстве автотехники МАЗ.

В рамках совещания прошла дискуссия между дилерами Минского автомобильного завода и его руководством, во время которой были обсуждены вопросы финансирования заказов техники МАЗ, сроков ее отгрузки, а также варианты использования различных финансовых инструментов реализации грузовой и пассажирской техники.