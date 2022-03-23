В структуре поступлений по категориям плательщиков Минска лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 84,6%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 80,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 15,4% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,7%, на физических лиц – 1,4%.

В Минске насчитывается 135 966 субъектов негосударственного сектора экономики и 2592 субъекта государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 2 230,7 млн рублей и 431,8 млн рублей соответственно.