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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 84,6% БЮДЖЕТА МИНСКА
11:39 24.03.2022
В структуре поступлений по категориям плательщиков Минска лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 84,6%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 80,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 15,4% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,7%, на физических лиц – 1,4%.
В Минске насчитывается 135 966 субъектов негосударственного сектора экономики и 2592 субъекта государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 2 230,7 млн рублей и 431,8 млн рублей соответственно.
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