ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 2,8%

11:16 24.03.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-февраль 2022 г. в текущих ценах составил 2 594,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,8% больше к уровню января-февраля 2021 г.