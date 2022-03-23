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ЭКОНОМИКА РБ


ОСНОВАННЫЕ НА КООПЕРАЦИИ С ВАЛООБРАЗУЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРАНЫ БИЗНЕС-ИДЕИ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА


11:08 24.03.2022

Минэкономики продолжает информационную кампанию по продвижению имеющихся возможностей вовлечения малого и среднего предпринимательства в импортозамещение.

Как сообщает сайт ведомства, с этой целью 22 марта 2022 года при поддержке Гродненского облисполкома и Лидского райисполкома проведена очередная встреча с производственным бизнесом директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович, генерального директора Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства Петра Арушаньянца, начальника управления поддержки МСП Банка развития Юлии Медведевой.

Представители предприятий озвучили ряд проблем, с которыми они сталкиваются при создании кооперационных цепочек с крупными промышленными гигантами, внесли предложения по совершенствованию субконтрактационной работы.

Ольга Русинович, со своей стороны, проинформировала о разрабатываемых мерах по стабилизации производственной деятельности субъектов МСП.

«В текущих условиях наиболее перспективны бизнес-идеи, опирающиеся на местные ресурсы и основанные на кооперации с валообразующими предприятиями страны, нашими российскими партнерами. Такие инициативы получат максимальную поддержку со стороны государства», – подчеркнула директор Департамента по предпринимательству.

Юлия Медведева рассказала о финансовых инструментах, которые предлагает Банк развития для освоения либо поддержки существующих производств.

Петр Арушаньянц презентовал участникам встречи республиканский информационный ресурс субконтрактации. Данная цифровая платформа разработана с учетом богатого опыта работы БФФПП в этом направлении и гарантирует каждому предприятию индивидуальный подход в поисках заказчика.

Кроме того, в ходе поездки состоялось посещение СООО «Бел-Пласт Интернешнл». На встрече с трудовым коллективом предприятия обсуждались возможности субъектов МСП в обеспечении производства товаров критического импорта.
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