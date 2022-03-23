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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ДВА МЕСЯЦА В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ


10:31 24.03.2022

За январь-февраль 2022 года город Минск собрал 2 810,2 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 70,3% (1975,4 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 29,7% (834,8 млн рублей) – местного.

На 1 марта 2022 года в городе Минске осуществляют деятельность 138 558 субъектов хозяйствования.

В составе хозяйствующих субъектов 59 156 организаций и 79 402 индивидуальных предпринимателя. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 250 330 граждан.
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