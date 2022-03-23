ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ДВА МЕСЯЦА В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

10:31 24.03.2022 За январь-февраль 2022 года город Минск собрал 2 810,2 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 70,3% (1975,4 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 29,7% (834,8 млн рублей) – местного. На 1 марта 2022 года в городе Минске осуществляют деятельность 138 558 субъектов хозяйствования. В составе хозяйствующих субъектов 59 156 организаций и 79 402 индивидуальных предпринимателя. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 250 330 граждан.