В январе-феврале 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 240,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97% к уровню января-февраля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 232,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 36,6 тыс. тонн, молока – 110,9 тыс. тонн, яиц получено 79,8 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,5% молока и 90,9% производства яиц.

На 1 марта 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 526,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 186,9 тыс. голов. Численность свиней составила 394,4 тыс. голов.