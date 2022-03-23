Премьер-министр Роман Головченко назвал в числе важнейших задач правительства переориентацию экспорта и принятие мер по поддержке экономики в современных условиях. Об этом он заявил 23 марта 2022 г.на заседании президиума Совета министров.

"Крайне важный для экспортно ориентированной экономики нашей страны вопрос, подлежащий немедленному решению, - это стабилизация внешней торговли. Главная цель - это переориентация экспорта, выпадающего с рынков стран Запада (по санкционным причинам) и Украины (в силу известных обстоятельств), на рынки дружественных стран, в первую очередь РФ и Китая как наиболее емких. Но это не говорит о том, что другие страны, которые являются традиционными потребителями нашей продукции, надо сбрасывать со счетов. По данному направлению считаю целесообразным определить конкретные задачи для государственных органов под ответственность их руководителей", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Министерством экономики совместно с другими государственными органами сформирован и внесен на рассмотрение на заседании президиума комплексный план поддержки экономики. В данном плане определены направления работы, по которым необходимо в ближайшее время принять решения.