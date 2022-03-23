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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ НАЗВАЛИ В ЧИСЛЕ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ ЭКСПОРТА И ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
09:39 24.03.2022
Премьер-министр Роман Головченко назвал в числе важнейших задач правительства переориентацию экспорта и принятие мер по поддержке экономики в современных условиях. Об этом он заявил 23 марта 2022 г.на заседании президиума Совета министров.
"Крайне важный для экспортно ориентированной экономики нашей страны вопрос, подлежащий немедленному решению, - это стабилизация внешней торговли. Главная цель - это переориентация экспорта, выпадающего с рынков стран Запада (по санкционным причинам) и Украины (в силу известных обстоятельств), на рынки дружественных стран, в первую очередь РФ и Китая как наиболее емких. Но это не говорит о том, что другие страны, которые являются традиционными потребителями нашей продукции, надо сбрасывать со счетов. По данному направлению считаю целесообразным определить конкретные задачи для государственных органов под ответственность их руководителей", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
Министерством экономики совместно с другими государственными органами сформирован и внесен на рассмотрение на заседании президиума комплексный план поддержки экономики. В данном плане определены направления работы, по которым необходимо в ближайшее время принять решения.
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