|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛА 2,7%
09:28 24.03.2022
За январь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 3,1%, рентабельность продаж – 2,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2022 г. составила 4 222,3 млн рублей, в том числе просроченная – 651,8 млн рублей, или 15,4% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 февраля 2022 г. составила 5 783 млн рублей, в том числе просроченная – 867,3 млн рублей, или 15% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2022
Курсы в банках
на 24.03.2022
Конвертация в банках
на 24.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте