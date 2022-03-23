За январь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 3,1%, рентабельность продаж – 2,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2022 г. составила 4 222,3 млн рублей, в том числе просроченная – 651,8 млн рублей, или 15,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2022 г. составила 5 783 млн рублей, в том числе просроченная – 867,3 млн рублей, или 15% от общего объема кредиторской задолженности.