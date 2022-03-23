19-22 мая 2022 года пройдет XXIII Международная выставка «Весна в Гомеле».

Ее организатором выступает Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) при поддержке Гомельского облисполкома и горисполкома, а также областного союза нанимателей.

В 2022 году с учетом сложившейся ситуации главное мероприятие выставки — форум «Деловая весна» — будет организовано в гибридном формате.

Онлайн-мероприятия, включающие встречи формата R2R (Region to Region), отраслевые В2В и B2C переговоры, круглые столы, презентации белорусских и зарубежных компаний пройдут с использованием электронной площадки GOMEL PRO BUSINESS.

Программу форума дополнит цикл образовательных мероприятий, в рамках которых лучшие бизнес-тренеры страны проведут семинары для руководителей и специалистов маркетинговых служб по тематикам выхода на зарубежные рынки, использования международных электронных площадок для продвижения бизнеса, проблемных вопросов форс-мажора и других вызовов современности.

Имея большой опыт организации крупных международных мероприятий, Гомельское отделение БелТПП в 2022 году предлагает потенциальным участникам заявить о себе в рамках выставки, представив компанию на онлайн-площадке GOMEL PRO BUSINESS (сайт bizgomel.by.

В частности, предлагается разместить бизнес-визитки, коммерческие предложения, презентации и видеоролики; найти потенциальных иностранных и белорусских партнеров; провести презентации и переговоры; разместить рекламный интернет-баннер на главной странице электронной площадки с переходом на фирменный сайт участника.

Кроме того, организации может быть присвоен статус «Официальный партнер» мероприятия.

Подробный тайминг мероприятия будет размещен на сайте bizgomel.by. Организаторы предоставят возможность участникам выбрать удобное время для проведения презентаций продукции или услуг на широкую аудиторию Выставки.

Высказанные участниками предложения обязательно станут объектом внимания сотрудников Гомельского отделения БелТПП, а информационные материалы войдут в каталог участников XXIII Международной выставки «Весна в Гомеле».