24 марта 2022 года состоится заседание совета Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на заседании будет обсуждаться выполнение плана по стабилизации производственной деятельности, а также переориентация экспортных потоков организаций концерна.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о переносе сроков ввода линии на ПТУП «Красный пищевик - Славгород». Речь идет о реализации инвестиционного проекта по организации инновационного производства кондитерских изделий с установкой линии на предприятии.