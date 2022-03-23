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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» ОБСУДЯТ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ ЭКСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
17:42 23.03.2022
24 марта 2022 года состоится заседание совета Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на заседании будет обсуждаться выполнение плана по стабилизации производственной деятельности, а также переориентация экспортных потоков организаций концерна.
Кроме того, будет рассмотрен вопрос о переносе сроков ввода линии на ПТУП «Красный пищевик - Славгород». Речь идет о реализации инвестиционного проекта по организации инновационного производства кондитерских изделий с установкой линии на предприятии.
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