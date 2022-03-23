Белорусская железная дорога совместно с ОАО «АСБ «Беларусбанк» внедрили дополнительный способ оплаты при оформлении проездных документов через интернет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, сейчас при покупке электронных билетов на официальном сайте магистрали pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» пассажирам БЖД стала доступна оплата с помощью банковских карт платежной системы «Мир». Она внедрена как альтернатива международным платежным системам Visa International и MasterCard WorldWide.

Новая возможность оплаты доступна на банковском ресурсе при выборе способа оплаты заказа с помощью платежных карточек.