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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЛАТИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ БЖД МОЖНО ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ «МИР»
17:25 23.03.2022
Белорусская железная дорога совместно с ОАО «АСБ «Беларусбанк» внедрили дополнительный способ оплаты при оформлении проездных документов через интернет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, сейчас при покупке электронных билетов на официальном сайте магистрали pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» пассажирам БЖД стала доступна оплата с помощью банковских карт платежной системы «Мир». Она внедрена как альтернатива международным платежным системам Visa International и MasterCard WorldWide.
Новая возможность оплаты доступна на банковском ресурсе при выборе способа оплаты заказа с помощью платежных карточек.
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