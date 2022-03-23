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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) РАСШИРИЛ 4G-СЕТЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
17:17 23.03.2022
Мобильный оператор life:) продолжает расширять 4G-сеть по всей стране.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сегодня сервис высокоскоростной передачи данных стал доступен на 107 новых базовых станциях в Брестской области.
Новую сеть смогут оценить в населенных пунктах Жабинковского, Кобринского, Березовского, Лунинецкого, Ивановского, Ляховичского, Пружанского, Ивацевичского, Каменецкого, Барановичского, Ганцевичского, Брестского, Дрогичинского, Пинского районов. Комфортной и доступной 4G стала в деревнях Мотоль, Рогозно, Забужки, Дворец, Мохро, Матеевичи, Туховичи, Вулька Обровская, Дивин, Карчево, Шакуны, Березовка, Заболотье и многих других.
Новые базовые станции будут доступны поэтапно: в этом году в Брестской области начнут работу еще более 200 в диапазоне LTE-800. Он имеет больший радиус действия по сравнению с LTE-1800.
В результате 4G покроет более 97% Брестской области: новая качественная интернет-связь от life:) будет доступна во всех населенных пунктах области, в том числе в сельской местности.
Также life:) активно работает над модернизацией существующей сети. Накануне оператор повысил пропускную способность 4G-сети в разных городах Беларуси, в том числе в Минске, Минской и Витебской областях. Связь улучшена в населенных пунктах Гатово, Зацень, Дубровно, Самохваловичи, Привольный, в городах Слуцк, Борисов, Логойск и других.
Масштабный проект по запуску и развитию LTE-800 в сельской местности оператор реализует в партнерстве с beCloud. Ранее life:) расширил покрытие 4G в Гомельской, Могилевской, Витебской и Минской областях. В результате проделанной работы количество населенных пунктов, где у абонентов есть возможность пользоваться интернетом 4G, увеличилось практически в три раза. Сейчас сеть 4G доступна более чем в 17500 городах, сёлах, деревнях, агрогородках страны.
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