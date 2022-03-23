Действие запрета на отчуждение долей в уставном капитале компаний с иностранным капиталом будет предельно ограниченным. Об этом заявил 23 марта 2022 года министр экономики Александр Червяков.

«Указ № 93 позволяет правительству в случаях угрозы стабильному функционированию экономики оперативно принимать решения по предотвращению вывода капитала из Беларуси в страны, прибегающие к экономическим санкциям в отношении нашего государства. Они будут приниматься взвешенно, в зависимости от значимости юридического лица для национальной или региональной экономики и его устойчивости к выходу инвестора. Далеко не все сделки несут угрозу нормальной работе предприятий или ведут к сокращению рабочих мест. Например, продажа доли в уставном капитале новому инвестору. Препятствовать таким решениям учредителей никто не будет», – отметил министр экономики, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Александр Червяков подчеркнул, что приверженность Беларуси политике защиты прав собственности и интересов инвесторов остается неизменной.

«Наша задача, чтобы предприятия с иностранным капиталом продолжали работать. Никакой речи об экспроприации и конфискации имущества быть не может. Наоборот, эта норма позволит уберечь бизнес от совершения поспешных сделок, сохранить статус-кво до момента, когда ситуация нормализуется», – пояснил глава экономического ведомства.

Резюмируя, министр экономики обратил внимание, что норма носит временный характер. Продолжительность ее действия зависит от того, как долго будут предприниматься недружественные шаги отдельных государств в отношении Беларуси.