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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСОКОЭКОНОМИЧНЫЕ КОТЛОАГРЕГАТЫ УСТАНОВЛЕНЫ В РУП «ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»
16:44 23.03.2022
РУП «Толочинский консервный завод» заменило котлы с низким КПД на высокоэкономичные котлоагрегаты.
Как сообщил заведующий сектором инспекционно-энергетического отдела Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Юрий Ковалев, модернизация котельного оборудования производилась в котельной цеха по производству крахмала, которая подразумевала замену паровых котлов Е1/0,9 (2 ед.) работающие на дизельном топливе на водогрейные котлоагрегаты, работающие на природном газе.
Данный тип котлов имеет низкую температуру отходящих дымовых газов и эффективную теплоизоляцию, что позволяет достичь высокого КПД. Каждая отдельная секция чугунного отопительного котла забирает тепло от продуктов сгорания и передает его нагреваемой воде. Также большое преимущество по сравнению с использованием котлов Е1/0,9, это безоператорный режим работы двух котлов по принципу ведущий-ведомый с погодозависимым модулем.
Так, в первом квартале 2021 года была произведена замена котлов с низким КПД на высокоэкономичные котлоагрегаты и после проведения пусконаладочных работ данное котельное оборудование введено в эксплуатацию с 2 апреля 2021 года. Монтаж производился специалистами предприятия ЧПУП «Котлогазсервис», пусконаладочные работы – ООО «Бустер Бел». Финансирование данного мероприятия производилось за счет собственных средств РУП «Толочинский консервный завод» и средств Белорусского инновационного фонда.
В результате фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии внедренных котлов составляет 155,3 кгу.т./Гкал (удельный расход Е1/0,9 составлял 173 кгу.т./Гкал); затраты на внедрение мероприятия составили 52110 рублей, а экономический эффект с момента внедрения составил 20,05 ту.т. КПД внедренных котлов - 91,0…92,0% (КПД Е1/0,9 82..83%).
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