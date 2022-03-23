Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 марта 2022 года выросло до более 953,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 953 тыс. 901 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 950 тыс. 430 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 510 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6747 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1647 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 271 тест. Всего в стране проведено 12 млн 758 тыс. 181 тест.