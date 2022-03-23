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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПОДРОС НА 1,8%


15:46 23.03.2022

В Брестской области розничный товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 1 142,5 млн рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,4 рублей против 12,9 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,8% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2022 г. составил 1 025,6 млнрублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-феврале 2022 г. оптовый товарооборот составил 744,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января-февраля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2022 г. составил 52,4 млн рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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