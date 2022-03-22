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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА ИЗ МИНСКА В ГОМЕЛЬ И КАЛИНКОВИЧИ


14:20 23.03.2022

Белорусская железная дорога улучшает условия проезда в сообщении Минск-Гомель и Минск-Калинковичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 4 апреля 2022 года в сообщении Минск-Гомель вместо поезда межрегиональных линий экономкласса № 647/648 будет курсировать поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 757/758, обслуживаемый новыми электропоездами ЭПМ в пятивагонном исполнении.

Поезд № 758 будет отправляться из Минска в 17:24 и прибывать в Гомель в 20:48. В обратном направлении поезд № 757 отправится из Гомеля в 7:28 и прибудет в Минск в 10:41. Данные поезда будут находиться в пути меньше на 57 и 74 минуты соответственно. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Пуховичи, Осиповичи, Бобруйск, Красный Берег, Жлобин и Буда-Кошелевская.

Продажа билетов на новый поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 757/758 Минск-Гомель уже открыта.

Также с 4 апреля 2022 года для удобства пассажиров время отправления поезда региональных линий бизнес-класса № 876 Минск-Калинковичи меняется на более раннее. Поезд № 876 будет отправляться из Минска в 19:36 и прибывать в Калинковичи в 23:27 (на 1 час раньше, чем в настоящее время).
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