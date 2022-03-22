Застройщик «А-100 Девелопмент» предлагает покупателям квартир в ситихаусах в «Зеленой гавани» сберечь 5% от их стоимости.

Условие для получения кешбэка одно — стопроцентная предварительная оплата.

Предложение пока распространяется только на покупку недвижимости в ситихаусах –квартирных домах невысокой этажности. Приобретая квартиру в одном из них, владелец выиграет гарантированные 5% от изначальной цены за свою недвижимость.

Так, например, сегодня при покупке квартиры площадью 69 м2 с гардеробной и погребом в ситихаусе 3.2 (срок завершения строительства – третий квартал 2023 г.) стоимостью $89 769 кешбэк составит $4488. Такой суммы вполне хватит на приобретение встроенной кухни, ее отделку или на поездку в отпуск, когда захочется немного отдохнуть от ремонта.

Квартира в том же доме площадью 82 кв. м с террасой на эксплуатируемой кровле и стоимостью $100 933 сэкономит своему будущему владельцу $5046. Более скромная по своим размерам студия в ситихаусе 3.8 – 30 квадратов за $48 195 – принесет кешбэк в $2410. Дом будет сдан уже в четвертом квартале 2022 года.

«На протяжении многих лет наша компания является гарантом качества и европейских стандартов для своих клиентов. Мы продолжаем продвигать изменения в формировании жилой среды, красота которой не заканчивается за порогом квартиры. И предлагаем выгодные финансовые решения, которыми могут воспользоваться наши клиенты, приобретая недвижимость напрямую у застройщика. Такие, например, как опция кешбэка – хорошей возможности, позволяющей не ждать снижения цен на рынке, а рационально вложить свои финансы уже сейчас», – отметила директор по маркетингу группы компаний «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Покупатели также смогут воспользоваться кешбэком для приобретения других продуктов «А-100 Девелопмент» – например, собственного машиноместа. Или следующей покупки объектов недвижимости застройщика, которые, как показывает опыт, благодаря своим качественным стандартам остаются ценным активом, со временем не теряющим в цене.

Особенность квартир в ситихаусах – в оригинальных планировках, которых нет у других застройщиков. Так, часть квартир первого этажа оборудована собственными открытыми террасами, а некоторые из них – еще и погребами. Для нескольких квартир последнего этажа также предусмотрены террасы на эксплуатируемой кровле. Во дворе – детская площадка, зоны отдыха с шезлонгами, уличными столами. Цена на ситихаусы в «Зеленой гавани» сегодня стартует от 1226$ за квадрат – при условии 100%-й оплаты.

Помимо квартир в ситихаусах, застройщик предлагает к покупке и урбанхаусы, а также коттеджи в непосредственной близости у гольф-полей.

«Зеленая гавань» – жилой комплекс, который возводится на территории 220 га в 3,5 км к востоку от Минска и располагается неподалеку от гольф-полей чемпионского класса. Над концепцией застройки работали архитекторы из Англии, Швеции и Беларуси. Комплекс состоит из коттеджей разных типов с уникальным дизайном фасада, ситихаусов, таунхаусов, урбанхаусов – блокированных домов с двухэтажными квартирами, а также лайнхаусов – коттеджей, соединяющихся в одну линию. Дома аккуратно вписаны в природное окружение. Застройщик «А-100 Девелопмент» старается сохранить как можно больше взрослых деревьев, поэтому дороги, бульвары и аллеи прокладываются прямо среди леса. Параллельно с жилой застройкой строится и инфраструктура: предусмотрены детский сад, школа, амбулатория, магазины, торговый и спортивный центры, детские и спортивные площадки, зоны отдыха.