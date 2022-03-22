В январе-феврале 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 1,22, млн тонн грузов, или 109,3% к январю-февралю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 844,9 млн тонно-километров, или 111,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2022 г. воспользовались 23,7 млн человек, или 95,7% к соответствующему периоду 2021 года.

Пассажирооборот составил 145,7 млн пассажиро-километров, или 97,8% к уровню января-февраля 2021 г.