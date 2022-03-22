В филиале «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» успешно внедряют автоматические системы управления энергоблоками.

Как сообщает сайт РУП «Белэнерго», в 2021 году на энергоблоке №3 Лукомльской ГРЭС реализован проект «Строительство системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности (САРЧМ) в Белорусской энергосистеме. 11-я очередь». В результате проведенных работ внедрена система автоматического регулирования технологическими процессами (САРТП) энергоблока 300 МВт, позволяющая осуществлять контроль и управление технологическими процессами по заданному алгоритму. Внедрение данной системы обеспечило готовность энергоблока №3 к участию в нормированном первичном регулировании частоты (НПРЧ) и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков мощности в энергосистеме (АВРЧМ) в соответствии с действующими стандартами ГПО «Белэнерго».

После модернизации оборудования специалисты провели испытания всех проектных автоматических разгрузок блока: на холостой ход и собственные нужды, при отключении питательного турбонасоса и одного корпуса котла, одного регенеративного воздухоподогревателя и группы подогревателей высокого давления, а также автоматической импульсной разгрузки. Дополнительно успешно испытан режим ускоренного набора мощности энергоблока в диапазоне 100-270 МВт со скоростью 15 МВт/мин.

В результате внедрения САРТП реализован и ряд технических решений, направленных на автоматизацию пуска энергоблока №3: в автоматическом режиме обеспечена работа растопочных регуляторов питания котла и пусковых впрысков, автоматически поддерживается давление газа при растопке котла, реализован алгоритм определения термического состояния агрегата перед пуском, внедрена пошаговая программа автоматической прокачки и прогрева энергоблока при пуске и т.д.

Дополнительно применены современные возможности в системах автоматического управления, повышающие качество регулирования. Разработан полуавтоматический перевод на мазут, на регуляторах уровня внедрена схема с дифференцированием, реализован компенсирующий сигнал регулятора разрежения, изменена структура корректора расхода питательной воды. Эти и многие другие усовершенствования позволили изменять нагрузку блока в регулировочном диапазоне с большой скоростью и высоким качеством регулирования технологических параметров.

Cтроительно-монтажные работы, пусконаладочные операции по полевому оборудованию и режимно наладочные работы на объекте выполнены специалистами ОАО «Электроцентрмонтаж» и Государственного предприятия «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга. Разработку основных технических решений по системе автоматического регулирования, пусконаладочные и режимно-наладочные работы по системе управления энергоблоком проведены персоналом ООО «Инконтрол».

Таким образом, в настоящее время на Лукомльской ГРЭС успешно внедрены и испытаны САРЧМ энергоблока ПГУ-427 станционный №9 (август 2020 года), энергоблоков 300 МВт станционный №4 (июнь 2021 года) и станционный №3 (декабрь 2021 года). Указанные энергоблоки продемонстрировали реальное участие в НПРЧ и АВРЧМ в ходе системных испытаний в феврале 2022 года с подключением всех трех агрегатов к центральному регулятору и управлением их нагрузкой в автоматическом режиме по заданию вторичного регулирования частоты и перетоков мощности.