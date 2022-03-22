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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕСЕЧЕНЫ ДВЕ ПОПЫТКИ НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКУЮ ГРАНИЦУ ТОВАРОВ ДЛЯ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ
12:41 23.03.2022
Таможенные органы отмечают увеличение попыток незаконного перемещения через таможенную границу товаров, в том числе компьютерной техники, которая может использоваться для майнинга криптовалют.
Нарушители законодательства, используя для их перемещения тайники, лишаются не только самих предметов нарушения, но и транспортных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, последние два факта установлены брестскими таможенниками на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест».
Так, 28-летний гражданин Беларуси, следуя на легковом автомобиле BMW, спрятал от таможенного контроля в различных конструктивных полостях своего авто ноутбук, три графические карты, два криптовалютных кошелька. Незаконно перевозившийся товар и легковой автомобиль 2004 года выпуска, оборудованный тайниками общей оценочной стоимостью более 58 тыс. рублей изъяты до решения суда.
А 28-летняя белоруска сокрыла в технологической нише легкового автомобиля BMW семь аппаратных кошельков для криптовалют. Товар стоимостью около 14 тыс. рублей изъят.
Брестской таможней по данным фактам начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин вплоть до конфискации сокрытых товаров и транспортных средств с тайниками, использованными для перемещения указанных товаров.
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