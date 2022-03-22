ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫРОС НА 1,9%

12:12 23.03.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-февраль 2022 года в текущих ценах составил 2 912,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 1,9% больше к уровню января-февраля 2021 г.