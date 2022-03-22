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ЭКОНОМИКА РБ


ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ E-COMMERCE В БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 24 МАРТА


11:53 23.03.2022

24 марта 2022 года при технической поддержке HostFly.by состоится дискуссия о перспективах белорусского рынка e-commerce в новых рыночных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в HostFly.by, в обсуждении проблем и перспектив интернет-торговли примут участие топ-менеджеры ведущих интернет-площадок - Onliner.by, 21vek.by, Зоомаркет и Belretail.by.

В обсуждении актуальных вопросов смогут принять участие все желающие и задать спикерам вопросы по заявленной теме.

Трансляция начнется в 12.00 по минскому времени. Для участия в мероприятии слушателям нужно пройти простую регистрацию. Все оставленные ранее заявки подтверждены к участию автоматически.

В формате дискуссии будет обсуждаться реальная картина работы белорусских торговых площадок в интернете, проблемы с платежами и поставками товаров, актуальность дистрибьюторских соглашений и изменение цен. Спикеры постараются ответить на все вопросы, которые поступят от участников. Дискуссия будет транслироваться в Youtube и на Facebook.

«Сейчас интерес к теме развития интернет-торговли в Беларуси очень большой. Дискуссия, которая была запланирована ранее и по понятным причинам перенесена, собрала несколько десятков вопросов от бизнес-сообщества. Мы очень надеемся, что эксперты ответят на многие из них, а участники дискуссии получат представление о том, как цифровая торговля будет работать в ближайшей перспективе», - сказал руководитель HostFly.by Александр Хмыль.
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