Весенние дни открытых дверей стартуют 26 марта в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, особенностью данного сезона является возвращение к традиционным очным встречам на факультетах и в образовательных учреждениях вуза. Кроме того, для абитуриентов, которые не смогут приехать в Минск, организуют прямые трансляции, телефонные «горячие линии», стримы и общение через социальные сети.

Так, будущих студентов 26 марта ждут на химическом и факультете радиофизики и компьютерных технологий. На следующий день, 28 марта, примет гостей факультет социокультурных коммуникаций.

Профориентационную эстафету примут 29 марта факультет журналистики, Институт теологии свв. Мефодия и Кирилла. В этот же день в Лицее БГУ на все вопросы будущих учащихся ответят в прямом эфире на ютуб-канале учреждения.

Факультеты биологический, исторический, механико-математический, а также географии и геоинформатики приглашают старшеклассников 30 марта. Для абитуриентов Института бизнеса проведут встречу на платформе Zoom.

Факультеты философии и социальных наук, филологический, юридический и Юридический колледж ждут старшеклассников 31 марта.

МГЭИ им. А.Д.Сахарова приглашает будущих студентов на встречу 1 апреля. Также в этот день на вопросы абитуриентов Института дополнительного образования ответят по телефону «горячей линии».

На следующий день, 2 апреля, гостей примут факультеты международных отношений, физический, экономический, прикладной математики и информатики.

Сегодня в БГУ на 16 факультетах и 4 образовательных институтах ведется подготовка студентов на первой ступени образования по 83 специальностям и на второй – 46. Кроме того, с 2022/23 учебного года будет открыт набор на новые специальности «Геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность», а также «Биоинженерия и биоинформатика».

С подробной информацией о формате, времени и программе проведения Дней открытых дверей можно ознакомиться на сайтах факультетов, а также в разделе «Абитуриентам БГУ» сайта вуза.