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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРЕНАПРАВИТЬ БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ ПЛАНИРУЕТСЯ НА РЫНКИ СТРАН АЗИИ


10:48 23.03.2022

Устойчивость белорусской экономики зависит от оперативной и эффективной диверсификации. Об этом заявил 22 марта 2022 года министр экономики Александр Червяков.

«Наша задача состоит в том, чтобы определить варианты, как диверсифицировать наш экспорт, найти новые рынки, куда мы сможем его переориентировать. Особенно это касается поставок в недружественные страны. Мы понимаем, что объем достаточно серьезный. И от того, как оперативно предприятия определятся с этими направлениями и насколько эффективно смогут адаптироваться, зависит устойчивость нашей экономики», – резюмировал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Перенаправить экспортную продукцию планируется на рынки стран Азии, в первую очередь Китая, Африки, Латинской Америки.
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