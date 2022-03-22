В январе-феврале 2022 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 519,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 505,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 54,5 тыс. тонн, молока – 320,2 тыс. тонн, яиц получено 91,6 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,7% молока и 92,9% производства яиц.

На 1 марта 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 870,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 292,1 тыс. голов. Численность свиней составила 327,8 тыс. голов.