Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ведущий вуз страны представит экспозицию печатной продукции Издательского центра и управления редакционно-издательской деятельности БГУ. Линейку учебной, научной литературы составят работы преподавателей, сотрудников и ученых университета. Всего книжный стенд БГУ включает свыше 100 изданий, журналов, сборников материалов конференций и др.

Также вниманию посетителей представят пятитомное собрание «Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования», посвященное основателям, выдающимся ученым, педагогам, причастным к созданию отечественных университетов, научных школ и передовых профессиональных сфер. Выход пятитомника был приурочен к 100-летию БГУ. О работе над уникальным проектом расскажет заведующий кафедрой истории России Олег Яновский.

В рамках конкурса «Искусство книги» научные и учебные издания БГУ будут представлены в номинациях «Учебник нового века», «Фотовзгляд», «В зеркале времени» и «Эврика».

Кроме того, на выставке пройдет ряд презентаций книг сотрудников БГУ.

Минская международная книжная выставка-ярмарка проводится с 1994 года и является традиционным культурно-просветительским событием Беларуси. В этом году запланированы презентация разработанного в 2022 году вечного календаря «Бацькаўшчына» на основе архивных фотографий и открыток из коллекции Владимира Лиходедова; выставки раритетных музейных экспонатов, документов, книг, а также встречи с известными писателями, музейными работниками, наследниками народного поэта Беларуси Якуба Коласа и др.

Посетители также книжной выставки получат возможность скачать первое белорусское приложение для прослушивания аудиокниг «Чытанка».