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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РЯДА ПОЕЗДОВ ИЗ-ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПЕРЕГОНЕ МИХАНОВИЧИ-РУДЕНСК


09:29 23.03.2022

23 марта 2022 года в связи с продолжающимися работами по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на перегоне Михановичи-Руденск изменяется порядок курсирования и график движения поездов межрегиональных, региональных и городских линий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, изменения коснулись:

поездов межрегиональных линий бизнес-класса №745 Могилев-Минск, №707 Гомель-Минск, №742 Минск-Могилев, №716 Минск-Гомель;

поезда межрегиональных линий экономкласса №647 Гомель-Минск;

поездов региональных линий бизнес-класса №877 Жлобин-Минск, №875 Калинковичи-Минск;

поездов региональных линий экономкласса №6901, №6903 Пуховичи-Минск, №6905 Осиповичи-Пуховичи-Минск, №6907 Осиповичи-Минск, №6909 Бобруйск-Осиповичи-Минск, №6911 Осиповичи-Минск, №6902, №6904, №6806, №6908 Минск-Осиповичи, №6742 Осиповичи-Жлобин.

Поезда городских линий №7201, №7204/7203, № 7220/7219, №7206/7205, №7208/7207, №7210/7209, №7212/7211, №7214/7213, курсирующие в сообщении Минск-Руденск-Минск, устанавливаются в сообщении Минск-Михановичи-Минск.

Отменяются поезда региональных линий экономкласса №6910/6915 Минск-Талька-Минск, №6912/6917 Минск-Осиповичи-Минск.

Белорусская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства.
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