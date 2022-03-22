Пересмотр логистических цепочек доставки грузов - первоочередная задача. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения БелГУТ в Гомеле.

«Сложившаяся в настоящее время ситуация оказывает непосредственное влияние на работу транспортного комплекса Беларуси. Нарушение баланса торговли всегда приводит к нарушению транзитных путей. Поэтому главным вопросом для нас является пересмотр и создание новых логистических цепочек доставки грузов. Сегодня республика может успешно продавать свою продукцию на рынках Китая, Индии и других стран Азии», – сказал он.

Министр отдельно остановился на работе гражданской авиации и автомобильного транспорта. Он отметил, что полеты по целому ряду направлений продолжают выполняться, но с некоторыми изменениями маршрутов. Аналогичная ситуация характерна и для международных грузовых автоперевозок.

В заключение Алексей Авраменко подчеркнул необходимость повышения уровня подготовки кадров в отрасли.