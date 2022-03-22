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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРАНСЕ БЕЛАРУСИ СЧИТАЮТ ПЕРЕСМОТР ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ
18:28 22.03.2022
Пересмотр логистических цепочек доставки грузов - первоочередная задача. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения БелГУТ в Гомеле.
«Сложившаяся в настоящее время ситуация оказывает непосредственное влияние на работу транспортного комплекса Беларуси. Нарушение баланса торговли всегда приводит к нарушению транзитных путей. Поэтому главным вопросом для нас является пересмотр и создание новых логистических цепочек доставки грузов. Сегодня республика может успешно продавать свою продукцию на рынках Китая, Индии и других стран Азии», – сказал он.
Министр отдельно остановился на работе гражданской авиации и автомобильного транспорта. Он отметил, что полеты по целому ряду направлений продолжают выполняться, но с некоторыми изменениями маршрутов. Аналогичная ситуация характерна и для международных грузовых автоперевозок.
В заключение Алексей Авраменко подчеркнул необходимость повышения уровня подготовки кадров в отрасли.
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