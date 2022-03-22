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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАВИА БУДЕТ ЛЕТАТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГ И КАЗАНЬ ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ


18:17 22.03.2022

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» будет летать в Екатеринбург и Казань дважды в неделю. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса.

Согласно информации, рейс Минск-Казань-Минск будет выполняться с 9 апреля по субботам. С 12 апреля - еще и по вторникам.

Рейс Минск-Екатеринбург-Минск запланирован с 11 апреля по понедельникам, а с 14 апреля – также по четвергам.

Полеты планируется выполнять в период с 27 марта по 29 октября.
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