ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАВИА БУДЕТ ЛЕТАТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГ И КАЗАНЬ ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ

18:17 22.03.2022 Национальный авиаперевозчик «Белавиа» будет летать в Екатеринбург и Казань дважды в неделю. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса. Согласно информации, рейс Минск-Казань-Минск будет выполняться с 9 апреля по субботам. С 12 апреля - еще и по вторникам. Рейс Минск-Екатеринбург-Минск запланирован с 11 апреля по понедельникам, а с 14 апреля – также по четвергам. Полеты планируется выполнять в период с 27 марта по 29 октября.