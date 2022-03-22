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ЭКОНОМИКА РБ


АБОНЕНТАМ ДОМАШНЕГО ИНТЕРНЕТА ОТ А1 ДОСТУПНА НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ «МЕГА»


18:13 22.03.2022

Абонентам домашнего интернета от А1 стала доступна новая линейка тарифных планов «МЕГА».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, главная особенность предложения – возможность выбрать тарифный план, ориентируясь только на перечень нужных услуг: домашний интернет, цифровое телевидение и мобильную связь.

В линейку «МЕГА» вошли три тарифных плана: «МЕГА Макс», «МЕГА Хит» и «МЕГА Бит». Все они предоставляют доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с. При этом подобрать подходящий тарифный план абонент сможет в зависимости от интересующего набора услуг:

«МЕГА Макс» – флагманский тарифный план без каких-либо ограничений. Вместе с домашним интернетом и цифровым ТВ в рамках видеосервиса VOKA (более 130 телеканалов) в распоряжение пользователя предоставляется SIM-карта с безлимитным доступом в мобильный интернет на максимально возможной скорости и неограниченным количеством минут во все сети за 39,9 рубля в месяц.

«МЕГА Хит» – доступ в интернет и возможность просмотра цифрового ТВ в рамках видеосервиса VOKA (более 130 телеканалов) с абонентской платой 29,9 рубля в месяц.

«МЕГА Бит» – доступ в интернет за 20,9 рубля в месяц.

Для новых абонентов А1 на протяжении шести месяцев с момента подключения будет действовать сниженный размер абонентской платы: на тарифном плане «МЕГА Макс» она составит 29,9 рубля, на «МЕГА Хит» – 22,9 рубля, а на тарифном плане «МЕГА Бит» – 15,9 рубля.

Одновременно с запуском линейки «МЕГА» предложения в рамках линейки «Комби» переносятся в архив. При этом их абоненты смогут продолжить пользоваться услугами на прежних условиях.
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