ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) увеличила периодичность торгов смазочными материалами.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, для удовлетворения растущего спроса со стороны предприятий промышленного и аграрного сектора с 23 марта 2022 года вводится дополнительная торговая сессия.

В частности, приобрести необходимый объем смазочных материалов можно будет дважды в неделю - по средам и пятницам в 10:00.

Алгоритм торгов остается прежним - обратный аукцион на понижение цены.

«Такое решение принято по запросам участников рынка, чей интерес к биржевой площадке заметно повысился за последние несколько недель», - пояснила биржа.

Регулярные биржевые торги смазочными материалами стартовали полтора месяца назад. В течение этого времени количество сделок росло - с 7 на пилотных торгах до 59 на последней торговой сессии. Одновременно увеличиваются объемы закупок и уровень конкуренции среди поставщиков, что свидетельствует о том, что формирование биржевого рынка смазочных материалов вошло в активную фазу. Например, еще две недели назад на торги подавалось около 50 заявок на покупку, а сейчас - более 100.