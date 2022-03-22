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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ УВЕЛИЧИЛА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТОРГОВ СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
18:04 22.03.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) увеличила периодичность торгов смазочными материалами.
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, для удовлетворения растущего спроса со стороны предприятий промышленного и аграрного сектора с 23 марта 2022 года вводится дополнительная торговая сессия.
В частности, приобрести необходимый объем смазочных материалов можно будет дважды в неделю - по средам и пятницам в 10:00.
Алгоритм торгов остается прежним - обратный аукцион на понижение цены.
«Такое решение принято по запросам участников рынка, чей интерес к биржевой площадке заметно повысился за последние несколько недель», - пояснила биржа.
Регулярные биржевые торги смазочными материалами стартовали полтора месяца назад. В течение этого времени количество сделок росло - с 7 на пилотных торгах до 59 на последней торговой сессии. Одновременно увеличиваются объемы закупок и уровень конкуренции среди поставщиков, что свидетельствует о том, что формирование биржевого рынка смазочных материалов вошло в активную фазу. Например, еще две недели назад на торги подавалось около 50 заявок на покупку, а сейчас - более 100.
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