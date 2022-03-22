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ЭКОНОМИКА РБ


В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДСТАНЦИИ «БОЛБАСОВО»


17:35 22.03.2022

В Оршанском районе ведутся работы по реконструкции подстанции 110/35/10/6 кВ «Болбасово».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», проектом предусмотрено выделение двух очередей строительства: реконструкция подстанции и строительство новых участков ВЛ-110 кВ. Подстанция переводится на постоянный оперативный ток напряжением 220 В от двух аккумуляторных батарей. Для увеличения надежности работы электроустановок и повышения уровня электробезопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током на энергообъекте предусматривается резистивный режим работы заземления нейтрали сети 10 кВ.

После реконструкции подстанция 110 кВ «Болбасово» компоновочно будет состоять из открытого распределительного устройства напряжением 110 кВ, в котором установлены два силовых трансформатора мощностью 40 MBА каждый, а также двух быстромонтируемых модульных зданий закрытых распределительных устройств 6-10 кВ и 10 кВ.

Замена существующего оборудования подстанции на новое увеличит надежность электроснабжения потребителей, обеспечит соответствующее качество электроэнергии, снизит затраты на эксплуатацию оборудования, его техническое обслуживание и ремонт, а также обеспечит повышение уровня безопасности обслуживающего персонала.
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