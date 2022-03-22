В консолидированный бюджет Минской области за январь-февраль 2022 года поступило 969,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 441,8 млн рублей, в местные бюджеты – 527,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, на 89,4% бюджет сформирован за счет пяти основных источников: налога на добавленную стоимость – 263,5 млн рублей (27,2%), экологического налога (включая налог за добычу) – 236,5 млн рублей (24,4%), подоходного налога – 216,8 млн рублей, или 22,4% в доходах консолидированного бюджета, акцизов – 107,2 млн рублей (11,1%), налога при упрощенной системе налогообложения – 42,3 млн рублей (4,4%).