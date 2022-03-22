Компания А1 представила новые тарифы для мобильной связи: тарифный план «Без Лимита 2.0» и линейки «Драйв» и «ГИГА».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, обновленное предложение отличается простой конфигурацией и актуальным наполнением.

В линейку «Драйв» вошли два тарифных плана – «Драйв 5» и «Драйв 20» – с разным объемом включенного в абонентскую плату интернет-трафика и запасом минут во все сети. Остальные условия – скорость интернет-соединения, стоимость исходящих вызовов и SMS – едины.

Для абонентов тарифного плана «Драйв 5» предусмотрено 200 минут исходящих вызовов во все сети и 5 ГБ мобильного интернет-трафика ежемесячно. Тарифный план «Драйв 20» предлагает уже 400 минут во все сети и 20 ГБ на интернет-серфинг. Абонентская плата для новых абонентов первые 12 месяцев составит всего лишь 11,99 рубля в месяц на «Драйв 5» либо 18,99 рубля в месяц на «Драйв 20». Кроме того, пользователи новой линейки смогут подключать дополнительные пакеты минут и интернета. Так, например, пакет «Безлимит минут внутри сети» будет доступен по специальной цене – 3,99 рубля в месяц.

Для тех, кому нужен безлимитный мобильный интернет и еще больше звонков во все сети, компания «А1» запустила тарифный план «Без Лимита 2.0». Подключившись на него, абонент получит 600 минут исходящих вызовов во все сети и неограниченный доступ в интернет. И все это за 20,99 рубля в месяц на целый год для новых абонентов.

Новые тарифные планы для использования мобильного интернета представлены линейкой «ГИГА». В нее включены два тарифных плана: «ГИГА 30» и «ГИГА 100». Оба предложения дают возможность пользоваться услугой передачи данных в мобильной сети А1 на максимальной скорости с ежемесячным лимитом 30 и 100 ГБ соответственно, а после того, как этот лимит будет исчерпан, – безлимитным интернетом на скорости до 1 Мбит/с. Абонентская плата для тарифного плана «ГИГА 30» составит 19,99 рубля в месяц, а для тарифного плана «ГИГА 100» – 29,99 рубля в месяц.

Одновременно с запуском новых тарифных планов компания А1 переводит в разряд архивных ряд тарифов: «Старт», «Без Лимита», «Без переплат. Интернет», «Без переплат. Про» и «Без переплат. Турист», тарифы актуальной линейки «Комфорт» и lemon, а также услугу «Копилка». На тарифах, переведенных в архив, будут по-прежнему доступны основные услуги, однако они будут недоступны для перехода и новых подключений. Абонентам, которые ранее подключили услугу «Копилка», будет предоставлена возможность накапливать бонусы до мая 2022 года.