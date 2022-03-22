В Комитет государственного контроля Минской области в январе 2021 года обратились жители д. Алекшицы Логойского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, люди просили разобраться и принять меры по обеспечению надежного энергоснабжения в населенном пункте. На протяжении многих лет постоянные скачки напряжения выводили из строя электроприборы и доставляли неудобства жителям. Под коллективным обращением подписалось более 20 человек.

Областным комитетом госконтроля было направлено поручение РУП «Минскэнерго» разобраться в проблеме и принять меры. Разрешение этой ситуации было взято на контроль.

Энергетики Минской области с выездом на место провели обследование, после этого были разработаны мероприятия по наладке необходимого оборудования.

В настоящее время имевшиеся недостатки устранены.