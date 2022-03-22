|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСКОНТРОЛЬ РЕШИЛСЯ ВОПРОС С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ В ДЕРЕВНЕ АЛЕКШИЦЫ ЛОГОЙСКОГО РАЙОНА
15:37 22.03.2022
В Комитет государственного контроля Минской области в январе 2021 года обратились жители д. Алекшицы Логойского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, люди просили разобраться и принять меры по обеспечению надежного энергоснабжения в населенном пункте. На протяжении многих лет постоянные скачки напряжения выводили из строя электроприборы и доставляли неудобства жителям. Под коллективным обращением подписалось более 20 человек.
Областным комитетом госконтроля было направлено поручение РУП «Минскэнерго» разобраться в проблеме и принять меры. Разрешение этой ситуации было взято на контроль.
Энергетики Минской области с выездом на место провели обследование, после этого были разработаны мероприятия по наладке необходимого оборудования.
В настоящее время имевшиеся недостатки устранены.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2022
Курсы в банках
на 22.03.2022
Конвертация в банках
на 22.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте