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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 АПРЕЛЯ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОНДА ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
15:14 22.03.2022
СТБ 1.16-2021 «Национальная система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила формирования и ведения фонда технических нормативных правовых актов» вводится в действие 1 апреля 2022 г. и предназначен для субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, СТБ 1.16-2021 устанавливает общие правила формирования и ведения фонда технических регламентов ЕАЭС (ТС), ТНПА в области технического нормирования и стандартизации, документов в области технического нормирования и стандартизации, не являющихся ТНПА, и их переводов (документы), а также общие принципы информационного обеспечения данными документами сотрудников и подразделений организаций и предприятий.
Стандарт определяет требования к источникам формирования фонда документов, их учету, хранению и поддержанию в актуальном состоянии, информационному обеспечению.
Приобрести стандарт можно на бумажном носителе или онлайн-версию со скидкой 20% в интернет-магазине shop.belgiss.by.
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