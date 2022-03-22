Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 марта 2022 года выросло до более 952,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 952 тыс. 254 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 948 тыс. 587 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 156 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6737 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 496 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 3 тыс. 014 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 740 тыс. 910 тестов.