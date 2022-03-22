В январе-феврале 2022 года организациями всех форм собственности Минской области построено 1,2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 168,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 51,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 30,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 120,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 71,5% от общего ввода по области.