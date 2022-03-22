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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ВЫДАЛО ПРЕДПИСАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАВЦАМ


14:11 22.03.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выдало предписания ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» и ООО «Парфюм Трейд» об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, предписания выданы по результатам анализа обращений граждан, поступающих в министерство, и информации, размещенной на сайтах отдельных интернет-магазинов.

В частности, интернет-магазинами emall.by и mila.by публично предлагаются к продаже товары, однако у потребителей, желающих их приобрести, отсутствует возможность заказа (покупки) этих товаров. Непредставление потребителям указанными продавцами возможности заказать товары в интернет-магазинах в связи с невозможностью выбора даты и времени доставки товара фактически является отказом продавца в заключении договора розничной купли-продажи, т.е. отказом в заключении публичного договора.

В соответствии Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на свободный выбор товаров (работ, услуг) надлежащего качества в удобное для него время с учетом режима работы торгового объекта (объекта обслуживания), продавца (исполнителя), осуществляющего торговлю (выполняющего работы, оказывающего услуги) без (вне) торгового объекта (объекта обслуживания) (подпункт 1.3 пункта 1 статьи 5 и пункта 1 статьи 10 Закона).

При реализации потребителю товаров (выполнении работ, оказании услуг) по образцам, описаниям товаров (работ, услуг), содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным в фотографиях или иных информационных источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет, продавец (исполнитель) должен предоставить потребителю до момента заключения договора информацию о сроке доставки товара (выполнения работы, оказания услуги), цене и об условиях оплаты доставки товара (подпункт 4.1 пункта 4 статьи 7 Закона).

До момента заключения договора продавец должен довести до сведения покупателя информацию о способах и сроках доставки товаров (абзац девятый пункта 4 Правил продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31).

МАРТ обращает внимание интернет-продавцов на недопустимость нарушения законодательства о защите прав потребителей.
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