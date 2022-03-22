|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ АГРОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПЕРЕНОСИТСЯ НА 19-20 МАЯ
13:45 22.03.2022
Белорусский агрохимический форум переносится на 19-20 мая. Об этом сообщает сайт ОАО «Гродно Азот».
Согласно информации, в форуме примут участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, областных комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, руководители агропромышленных союзов и ассоциаций фермеров, а также ведущие производители минеральных удобрений страны.
Местом проведения форума выбран памятник архитектуры XVIII века «Дом Тизенгауза».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2022
Курсы в банках
на 22.03.2022
Конвертация в банках
на 22.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте