ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЙ АГРОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПЕРЕНОСИТСЯ НА 19-20 МАЯ

13:45 22.03.2022 Белорусский агрохимический форум переносится на 19-20 мая. Об этом сообщает сайт ОАО «Гродно Азот». Согласно информации, в форуме примут участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, областных комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, руководители агропромышленных союзов и ассоциаций фермеров, а также ведущие производители минеральных удобрений страны. Местом проведения форума выбран памятник архитектуры XVIII века «Дом Тизенгауза».