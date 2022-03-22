Началась электрификация стационарного парка буровых Белоруснефти.

Как сообщает портал NEFT.by, в компании продолжают переводить механизированный фонд буровых станков с питания от дизель-генераторных установок к внешним сетям электроснабжения.

Этот проект уже доказал свою эффективность. Объем потребления электрической энергии для бурения боковых стволов и строительства нефтедобывающих и разведочных скважин ежемесячно увеличивается – пропорционально подключению установок для строительства новых скважин.

В 2022 г. к сети внешнего электроснабжения впервые подключили стационарный буровой станок. Это Drillmec № 1 на скважине № 417 Речицкого нефтяного месторождения. Ранее он использовался только с применением дизель-генераторных установок.

Чтобы подсоединить стационарный Drillmec к электротяге специалисты Белоруснефти выполнили целый комплекс технических и организационных мероприятий. В этой работе участвовала команда специалистов управления энергетики Центрального аппарата, НГДУ «Речицанефть», Вышкомонтажного управления, Светлогорского управления буровых работ и государственного предприятия «Белоруснефть-Промсервис».

Строительство скважины 417-й Речицкой на этом буровом станке уже окончено. Всего в нынешнем году бригады СУБРа должны построить 48 скважин на оборудовании, подключенном к сети внешнего электроснабжения. Это 90% от общего количества новых объектов, запланированных к бурению на 2022 г.